Спецпредставитель Путина оценил риск отключения интернета в РФ

Россия не собирается отключаться от интернета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

РФ не останется без интернета, так как российские специалисты подготовились и предусмотрели все риски. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. <…> Мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — сообщил Песков в интервью РИА «Новости».

Ранее европейские страны ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. При этом в США выступили против отключения России от глобального интернета. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не нужно устраивать интернет-блэкауты.