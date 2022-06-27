Спецпредставитель Путина оценил риск отключения интернета в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, интернет, сеть, клавиатура, всемирная сеть, руки, ноутбку, удаленка, заставка, клавиатура компьютера
Россия не собирается отключаться от интернета Фото:

РФ не останется без интернета, так как российские специалисты подготовились и предусмотрели все риски. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. <…> Мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — сообщил Песков в интервью РИА «Новости».

Ранее европейские страны ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. При этом в США выступили против отключения России от глобального интернета. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не нужно устраивать интернет-блэкауты.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

РФ не останется без интернета, так как российские специалисты подготовились и предусмотрели все риски. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. «Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. <…> Мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — сообщил Песков в интервью РИА «Новости». Ранее европейские страны ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. При этом в США выступили против отключения России от глобального интернета. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не нужно устраивать интернет-блэкауты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...