Депутат Госдумы предрек потерю Украиной почти всех территорий

От Украины может остаться 2-3 области, считает Дмитрий Белик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

От Украины в скором времени может остаться не более трех областей. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который предложил использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины.

«Луганская и Донецкая область почти полностью наши. Пройдет немного времени, и от киевского режима, от государства Украина могут остаться 2-3 области, поэтому передавать наши активы будет просто некому, а лидеры стран, призывающие к аресту российского имущества, придут осенью просить газ», — передает его слова telegram-канал «Дума ТВ».

Он также уверен в силах российской армии на этой территории. Белик убежден, что «цели и задачи на Украине будут выполнены».

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Из-за этого западные страны ввели против России жесткие санкции, часть из которых касалась заморозки на иностранных счетах активов Центробанка РФ в размере 300 млрд долларов США.

Шмыгаль предлагал использовать российские деньги для восстановления Украины. Всего, отметил он, для восстановления этой территории нужно 750 миллиардов долларов, отмечает «Национальная служба новостей». Также он предложил в качестве источников финансирования гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и деньги из бюджета страны, дополняет MK.RU .

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