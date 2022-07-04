Россияне обновили рекорд 10-летней давности из-за санкций

05 июля 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Россияне заказали рекордное количество банковских карт за начало 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России обновили рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт. Об этом говорится в статистическом бюллетене Центробанка. По данным Банка России, за первый квартал 2022 года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 миллионов. «Известия» отмечают, что это является максимальным приростом количества карт с 2012 года, когда показатель увеличился на 30,1 миллионов за квартал. Оператор карт «Мир» НСПК подтвердил тренд увеличения спроса на банковские карты. Отмечается, что количество карт этой платежной системы увеличилось на 27 миллионов при сравнении первых кварталов 2021 года и 2022 года. В крупнейших банках России также подтвердили рост спроса на банковские карты среди россиян, отметив, что их количество увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2021 года. Там считают, что возросший спрос связан с активным оформлением гражданами карт «Мир» из-за ухода из РФ Visa и Mastercard в рамках санкционной политики Запада. С началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции против России. А некоторые зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками. Крупнейшие банки РФ готовились к выпуску карт платежной системы UnionPay. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России обновили рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт. Об этом говорится в статистическом бюллетене Центробанка. По данным Банка России, за первый квартал 2022 года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 миллионов. «Известия» отмечают, что это является максимальным приростом количества карт с 2012 года, когда показатель увеличился на 30,1 миллионов за квартал. Оператор карт «Мир» НСПК подтвердил тренд увеличения спроса на банковские карты. Отмечается, что количество карт этой платежной системы увеличилось на 27 миллионов при сравнении первых кварталов 2021 года и 2022 года. В крупнейших банках России также подтвердили рост спроса на банковские карты среди россиян, отметив, что их количество увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2021 года. Там считают, что возросший спрос связан с активным оформлением гражданами карт «Мир» из-за ухода из РФ Visa и Mastercard в рамках санкционной политики Запада. С началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции против России. А некоторые зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками. Крупнейшие банки РФ готовились к выпуску карт платежной системы UnionPay.