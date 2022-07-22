ВС РФ уничтожили националистов «Черной сотни»

Российская армия уничтожила свыше 40 единиц националистической техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ударом высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» с боевиками и специальной техникой. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Черная сотня“, развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Российская армия успешно выполняет боевые задачи по демилитаризации Украины в ходе специальной операции. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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