ВС РФ уничтожили националистов «Черной сотни»

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Российская армия уничтожила свыше 40 единиц националистической техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ударом высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» с боевиками и специальной техникой. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Черная сотня“, развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Российская армия успешно выполняет боевые задачи по демилитаризации Украины в ходе специальной операции. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Вооруженные силы РФ ударом высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» с боевиками и специальной техникой. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Черная сотня“, развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Российская армия успешно выполняет боевые задачи по демилитаризации Украины в ходе специальной операции. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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