Депутаты Германии прилетят на Тайвань вслед за Пелоси

Немецкие депутаты хотят посетить Тайвань в середине осени Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Депутаты Бундестага планируют совершить рабочую поездку на Тайвань вслед за спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом пишет Немецкое агентство печати (DPA).

«В состав делегации войдут по одному представителю парламентских фракций, за исключением оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, каждый из которых будет представлен двумя депутатами. В состав делегации войдут в общей сложности восемь парламентариев. Наряду с Тайванем парламентарии посетят Японию и Гонконг. Поездка продлится с 22 по 30 октября», — пишет DPA.

Поездка Пелоси на Тайвань вызвала общемировой резонанс из-за решительного протеста Китая, который считает Тайвань своей исторической территорией. В Министерстве иностранных дел Китая пригрозили «жестким ответом» на визит Пелоси, пишет «Дни.ру». Власти КНР считают, что визит иностранных дипломатов на Тайвань нарушает территориальную целостность Китая.