Белый дом призвал Зеленского посетить G20 вместе с Путиным

19 августа 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Отмечается, что Зеленский может принять участие в саммите дистанционно Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали, если туда приедет президент России Владимир Путин. Об этом заявил Совет национальной безопасности Белого дома (СНБ). «Как публично заявил сам президент [Джо] Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он проводит спецоперацию на Украине. Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие», — приводит заявление СНБ Bloomberg. Отмечается, что требование СНБ о том, чтобы Зеленский «участвовал» в саммите, позволяет ему присоединиться виртуально, а не присутствовать лично. Так поступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20. Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится 15 ноября. Он предлагает ввести это ограничение до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали, если туда приедет президент России Владимир Путин. Об этом заявил Совет национальной безопасности Белого дома (СНБ). «Как публично заявил сам президент [Джо] Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он проводит спецоперацию на Украине. Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие», — приводит заявление СНБ Bloomberg. Отмечается, что требование СНБ о том, чтобы Зеленский «участвовал» в саммите, позволяет ему присоединиться виртуально, а не присутствовать лично. Так поступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20. Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится 15 ноября. Он предлагает ввести это ограничение до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на территории Украины.