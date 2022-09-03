В Германии приспустили флаги во время прощания с Горбачевым

В Германии почтили память Михаила Горбачева
У ведомства федерального канцлера Германии приспустили флаги во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа. Политику был 91 год.
Церемония прощания прошла в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Проститься с первым и единственным президентом СССР лично пришли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в РФ Джон Салливан. Кроме того, в Дом Союзов прибыли послы Швеции и Великобритании. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября.
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