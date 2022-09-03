В Германии приспустили флаги во время прощания с Горбачевым

В Германии приспустили флаги во время церемонии прощания с экс-президентом СССР Горбачевым
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии почтили память Михаила Горбачева Фото:

У ведомства федерального канцлера Германии приспустили флаги во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа. Политику был 91 год.

Церемония прощания прошла в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Проститься с первым и единственным президентом СССР лично пришли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в РФ Джон Салливан. Кроме того, в Дом Союзов прибыли послы Швеции и Великобритании. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября.

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У ведомства федерального канцлера Германии приспустили флаги во время церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь с 30 на 31 августа. Политику был 91 год. Церемония прощания прошла в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Проститься с первым и единственным президентом СССР лично пришли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и посол США в РФ Джон Салливан. Кроме того, в Дом Союзов прибыли послы Швеции и Великобритании. Президент России Владимир Путин простился с политиком 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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