В Австрии назвали США виновниками ситуации на Украине

Бывший вице-канцлер Австрии: западная военная помощь приведет к обострению ситуации на Украине

19 сентября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Бывший вице-канцлер Австрии назвал США и НАТО виновниками ситуации на Украине из-за военной помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал США виновниками ситуации на Украине. По его словам, военная помощь приведет к дальнейшему обострению конфликта. «Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв», — констатировал Штрахе. Его выступление опубликовано на YouTube-канале дипломата. Штрахе призвал руководство Евросоюза решить конфликт дипломатическим путем безотлагательно. Он убежден, что поставки оружия на Украину «не выход из ситуации, а лишь повод для ее эскалации». Политик напомнил руководству Австрии о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Он призвал не допускать поставок вооружений Киеву через ее территорию. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине до 600 млн долларов военной помощи. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. По словам посла России в США Анатолия Антонова, Америка превратила Украину в американский полигон.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал США виновниками ситуации на Украине. По его словам, военная помощь приведет к дальнейшему обострению конфликта. «Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв», — констатировал Штрахе. Его выступление опубликовано на YouTube-канале дипломата. Штрахе призвал руководство Евросоюза решить конфликт дипломатическим путем безотлагательно. Он убежден, что поставки оружия на Украину «не выход из ситуации, а лишь повод для ее эскалации». Политик напомнил руководству Австрии о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Он призвал не допускать поставок вооружений Киеву через ее территорию. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине до 600 млн долларов военной помощи. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. По словам посла России в США Анатолия Антонова, Америка превратила Украину в американский полигон.