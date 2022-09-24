Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе

25 сентября 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

В Киеве потребовали провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за проведения референдумов, заявили в МИД Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу референдумов, проводимых Россией [в Донбассе]», — написал он. Такое заявление он сделал в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР в период с 23 по 27 сентября.

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу референдумов, проводимых Россией [в Донбассе]», — написал он. Такое заявление он сделал в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР в период с 23 по 27 сентября.