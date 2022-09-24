24 сентября 2022

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , выборы, триколор, флаг россии, избирательный участок, голосование, бюллетень, выборы 2021
В Киеве потребовали провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за проведения референдумов, заявили в МИД Украины Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу референдумов, проводимых Россией [в Донбассе]», — написал он. Такое заявление он сделал в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР в период с 23 по 27 сентября.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу референдумов, проводимых Россией [в Донбассе]», — написал он. Такое заявление он сделал в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР в период с 23 по 27 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...