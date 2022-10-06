Япония ввела запрет на экспорт в РФ товаров, «связанных с химоружием»

Правительство Японии ввело запрет на экспорт в Россию товаров, «связанных с химоружием». Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны.
«С 7 октября запрещены к экспорту в Россию: вещества, которые являются сырьем для создания химических препаратов; вещества, обладающие такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырье для них; приборы или детали к ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов, а также приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, и детали к ним», — написано на официальном сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Отмечается, что в список вошли ацетилен, ацетон, хлор, этилен, этиленгликоль, белый и красный фосфор, метанол, этанол, мышьяк и другие.
Ранее Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Санкции вступили в силу 3 октября.
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Правительство Японии ввело запрет на экспорт в Россию товаров, «связанных с химоружием». Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны. «С 7 октября запрещены к экспорту в Россию: вещества, которые являются сырьем для создания химических препаратов; вещества, обладающие такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырье для них; приборы или детали к ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов, а также приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, и детали к ним», — написано на официальном сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Отмечается, что в список вошли ацетилен, ацетон, хлор, этилен, этиленгликоль, белый и красный фосфор, метанол, этанол, мышьяк и другие. Ранее Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Санкции вступили в силу 3 октября.