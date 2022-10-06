Япония ввела запрет на экспорт в РФ товаров, «связанных с химоружием»

07 октября 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Список запрещенных товаров из 89 позиций был утвержден правительством Японии 30 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Японии ввело запрет на экспорт в Россию товаров, «связанных с химоружием». Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны. «С 7 октября запрещены к экспорту в Россию: вещества, которые являются сырьем для создания химических препаратов; вещества, обладающие такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырье для них; приборы или детали к ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов, а также приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, и детали к ним», — написано на официальном сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Отмечается, что в список вошли ацетилен, ацетон, хлор, этилен, этиленгликоль, белый и красный фосфор, метанол, этанол, мышьяк и другие. Ранее Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Санкции вступили в силу 3 октября.

Правительство Японии ввело запрет на экспорт в Россию товаров, «связанных с химоружием». Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны. «С 7 октября запрещены к экспорту в Россию: вещества, которые являются сырьем для создания химических препаратов; вещества, обладающие такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырье для них; приборы или детали к ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов, а также приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, и детали к ним», — написано на официальном сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Отмечается, что в список вошли ацетилен, ацетон, хлор, этилен, этиленгликоль, белый и красный фосфор, метанол, этанол, мышьяк и другие. Ранее Япония объявила новые санкции против российских компаний, а также запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Санкции вступили в силу 3 октября.