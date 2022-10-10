«Коммерсант»: теракт на Крымском мосту расследуют как военное преступление

11 октября 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

СКР расценил взрыв на Крымском мосту как военное преступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать главному следственному управлению в центральном аппарате Следственного комитета (ГСУ СКР), которое сами следователи называют военным. Его специалисты уже восемь лет разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей Донбасса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к следствию источники. «В ГСУ СКР разбираться в обстоятельствах ЧП, по некоторым данным, будет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. В его производстве с 2014 года находится масштабное уголовное дело о преступлениях, совершенных сотрудниками ВСУ и участниками националистических формирований в Донбассе», — говорится в статье. Отмечается, что содействие следствию оказывают специалисты МВД, Минобороны, а также службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, известной как «двойка». Работу спецслужб курирует начальник ГСУ генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников. «На особом контроле расследование находится и у председателя СКР Александра Бастрыкина», — уточняет издание. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. На следующий день президент РФ Владимир Путин расценил ЧП как теракт и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. В этот же день Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм». Уже установлено, что водителем грузовика, подорвавшегося на мосту, оказался житель Краснодарского края. При этом он не знал, что везет взрывчатку. Заказ на перевозку он получил в интернете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать главному следственному управлению в центральном аппарате Следственного комитета (ГСУ СКР), которое сами следователи называют военным. Его специалисты уже восемь лет разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей Донбасса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к следствию источники. «В ГСУ СКР разбираться в обстоятельствах ЧП, по некоторым данным, будет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. В его производстве с 2014 года находится масштабное уголовное дело о преступлениях, совершенных сотрудниками ВСУ и участниками националистических формирований в Донбассе», — говорится в статье. Отмечается, что содействие следствию оказывают специалисты МВД, Минобороны, а также службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, известной как «двойка». Работу спецслужб курирует начальник ГСУ генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников. «На особом контроле расследование находится и у председателя СКР Александра Бастрыкина», — уточняет издание. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. На следующий день президент РФ Владимир Путин расценил ЧП как теракт и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. В этот же день Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм». Уже установлено, что водителем грузовика, подорвавшегося на мосту, оказался житель Краснодарского края. При этом он не знал, что везет взрывчатку. Заказ на перевозку он получил в интернете.