12 октября 2022

National Interest: Нью-Йорку грозит исчезновение в случае нападения ВСУ на Крым

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
Попытка Украины отвоевать Крым приведет к удару по Нью-Йорку, считает Сумантра Майтра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

От Нью-Йорка останется лишь пыль, если Украина попытается отвоевать Крым у России. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

«Когда военные цели Украины начали меняться от обороны к завоеванию с катастрофическим риском ядерной войны, [основатель SpaceX Илон] Маск, как и любой здравомыслящий человек, забеспокоился. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль из-за попытки Украины отвоевать Крым», — пишет Сумантра Майтра.

Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

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От Нью-Йорка останется лишь пыль, если Украина попытается отвоевать Крым у России. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. «Когда военные цели Украины начали меняться от обороны к завоеванию с катастрофическим риском ядерной войны, [основатель SpaceX Илон] Маск, как и любой здравомыслящий человек, забеспокоился. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль из-за попытки Украины отвоевать Крым», — пишет Сумантра Майтра. Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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