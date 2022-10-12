National Interest: Нью-Йорку грозит исчезновение в случае нападения ВСУ на Крым

13 октября 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Попытка Украины отвоевать Крым приведет к удару по Нью-Йорку, считает Сумантра Майтра Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От Нью-Йорка останется лишь пыль, если Украина попытается отвоевать Крым у России. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. «Когда военные цели Украины начали меняться от обороны к завоеванию с катастрофическим риском ядерной войны, [основатель SpaceX Илон] Маск, как и любой здравомыслящий человек, забеспокоился. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль из-за попытки Украины отвоевать Крым», — пишет Сумантра Майтра. Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

От Нью-Йорка останется лишь пыль, если Украина попытается отвоевать Крым у России. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. «Когда военные цели Украины начали меняться от обороны к завоеванию с катастрофическим риском ядерной войны, [основатель SpaceX Илон] Маск, как и любой здравомыслящий человек, забеспокоился. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль из-за попытки Украины отвоевать Крым», — пишет Сумантра Майтра. Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.