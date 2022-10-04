04 октября 2022

На Западе поддержали позицию Илона Маска по Крыму и Донбассу. Скрин

Пользователи соцсетей поддержали заявление Илона Маска о судьбе Крыма и Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Большинство пользователей соцсетей считают, что жители Донбасса и Крыма имеют право на присоединение к России Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Почти 60% жителей Запада поддержали позицию американского предпринимателя, владельца SpaceX Илона Маска по Крыму и Донбассу. Пользователи соцсетей считают, что жители этих регионов в праве самостоятельно решать, принадлежать России или Украине.

Ранее Илон Маск запустил в Twitter (заблокирован в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет.

За два дня голосования в опросе Илона Маска поучаствовали почти 2,5 миллиона человек. 59,3% респондентов (1,4 млн человек) заявили, что жители Донбасса и Крыма должны самостоятельно решать, жить им в составе России или Украины.

Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Также он заявил, что Крым должен остаться в составе России. В Кремле идею американского предпринимателя поддержали, назвав «позитивным фактом».

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Почти 60% жителей Запада поддержали позицию американского предпринимателя, владельца SpaceX Илона Маска по Крыму и Донбассу. Пользователи соцсетей считают, что жители этих регионов в праве самостоятельно решать, принадлежать России или Украине. Ранее Илон Маск запустил в Twitter (заблокирован в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет. За два дня голосования в опросе Илона Маска поучаствовали почти 2,5 миллиона человек. 59,3% респондентов (1,4 млн человек) заявили, что жители Донбасса и Крыма должны самостоятельно решать, жить им в составе России или Украины. Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Также он заявил, что Крым должен остаться в составе России. В Кремле идею американского предпринимателя поддержали, назвав «позитивным фактом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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