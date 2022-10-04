На Западе поддержали позицию Илона Маска по Крыму и Донбассу. Скрин

Пользователи соцсетей поддержали заявление Илона Маска о судьбе Крыма и Донбасса

05 октября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Большинство пользователей соцсетей считают, что жители Донбасса и Крыма имеют право на присоединение к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Почти 60% жителей Запада поддержали позицию американского предпринимателя, владельца SpaceX Илона Маска по Крыму и Донбассу. Пользователи соцсетей считают, что жители этих регионов в праве самостоятельно решать, принадлежать России или Украине. Ранее Илон Маск запустил в Twitter (заблокирован в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет. За два дня голосования в опросе Илона Маска поучаствовали почти 2,5 миллиона человек. 59,3% респондентов (1,4 млн человек) заявили, что жители Донбасса и Крыма должны самостоятельно решать, жить им в составе России или Украины. Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Также он заявил, что Крым должен остаться в составе России. В Кремле идею американского предпринимателя поддержали, назвав «позитивным фактом». соцсети Илона Маска

Почти 60% жителей Запада поддержали позицию американского предпринимателя, владельца SpaceX Илона Маска по Крыму и Донбассу. Пользователи соцсетей считают, что жители этих регионов в праве самостоятельно решать, принадлежать России или Украине. Ранее Илон Маск запустил в Twitter (заблокирован в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет. За два дня голосования в опросе Илона Маска поучаствовали почти 2,5 миллиона человек. 59,3% респондентов (1,4 млн человек) заявили, что жители Донбасса и Крыма должны самостоятельно решать, жить им в составе России или Украины. Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Также он заявил, что Крым должен остаться в составе России. В Кремле идею американского предпринимателя поддержали, назвав «позитивным фактом».