Франция впервые начала поставлять газ Германии

Франция начала напрямую поставлять газ Германии, чтобы облегчить последствия энергетического кризиса. Об этом сообщает европейское издание Bloomberg.
«Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые начал поставлять природный газ напрямую в Германию в четверг, выполнив обещание Парижа помочь облегчить топливный кризис через Рейн», — пишет издание. Исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув заявил Bloomberg, что это первый случай, когда Франция отправляет газ непосредственно в Германию.
Из-за санкций против РФ, Европу охватил энергетический кризис. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Европа сама спровоцировала начало кризиса. При этом президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что РФ готова обеспечить Европу газом.
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Франция начала напрямую поставлять газ Германии, чтобы облегчить последствия энергетического кризиса. Об этом сообщает европейское издание Bloomberg. «Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые начал поставлять природный газ напрямую в Германию в четверг, выполнив обещание Парижа помочь облегчить топливный кризис через Рейн», — пишет издание. Исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув заявил Bloomberg, что это первый случай, когда Франция отправляет газ непосредственно в Германию. Из-за санкций против РФ, Европу охватил энергетический кризис. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Европа сама спровоцировала начало кризиса. При этом президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что РФ готова обеспечить Европу газом.