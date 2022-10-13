Франция впервые начала поставлять газ Германии

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Франция помогает Германии справиться с последствиями энергетического кризиса Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Франция начала напрямую поставлять газ Германии, чтобы облегчить последствия энергетического кризиса. Об этом сообщает европейское издание Bloomberg.

«Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые начал поставлять природный газ напрямую в Германию в четверг, выполнив обещание Парижа помочь облегчить топливный кризис через Рейн», — пишет издание. Исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув заявил Bloomberg, что это первый случай, когда Франция отправляет газ непосредственно в Германию.

Из-за санкций против РФ, Европу охватил энергетический кризис. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Европа сама спровоцировала начало кризиса. При этом президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что РФ готова обеспечить Европу газом.

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Франция начала напрямую поставлять газ Германии, чтобы облегчить последствия энергетического кризиса. Об этом сообщает европейское издание Bloomberg. «Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые начал поставлять природный газ напрямую в Германию в четверг, выполнив обещание Парижа помочь облегчить топливный кризис через Рейн», — пишет издание. Исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув заявил Bloomberg, что это первый случай, когда Франция отправляет газ непосредственно в Германию. Из-за санкций против РФ, Европу охватил энергетический кризис. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Европа сама спровоцировала начало кризиса. При этом президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что РФ готова обеспечить Европу газом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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