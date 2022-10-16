Израильский министр задумался о военной помощи Украине

Израиль решил перейти на сторону Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Израилю стоит начать оказывать Украине военную помощь, как это делает Запад. Такое мнение высказал министр по делам диаспоры Нахман Шай.
«Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом конфликте. Настало время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей оказывают США и НАТО», — написал Шай в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
Западные страны помогают Украине финансово и поставками оружия из-за спецоперации РФ на Украине. Израиль сохранял нейтралитет в этом конфликте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что им не хватает от Израиля военной поддержки и санкций против РФ.
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