Немцы поддержали речь Путина на «Валдае», которая вошла в золотую десятку выступлений президента

29 октября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Путин выступил с речью на валдайском форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению читателей издания немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Россию поддерживает полмира, в том числе такие страны, как Китай и Индия. Так они прокомментировали речь президента РФ Владимира Путина во время конференции на «Валдае», которая вошла в золотую десятку выступлений президента. «Тут вот что важно заметить. Не только Россия думает так, как сказал Путин на этой конференции. Полмира тоже так думают. И многие страны, слыша тезисы Путина, понимают, что они не одни. Что так же думает и одна из самых мощных стран мира», — заявил читатель с никнеймом UserPL. Другой комментатор отметил, что Россию поддерживают такие страны, как «Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, ЮАР, Нигерия, Саудовская Аравия, Египет», — написал UserPL. По его словам, немаловажную роль в поддержке РФ также играет Турция. В частности, Stefan Havranek заявил, что он доверяет Путину. «А я вот нахожу позицию России куда более достойной доверия, чем мнения политических пиарщиков Запада». Читатель отметил, что свои знания он «черпает только из немецких газет». Еще один читатель возмутился, что западная пропаганда вводит людей в заблуждение, когда пишет, что санкции против России эффективные и оправдывают свои ожидания. «Ну, и когда что-нибудь из этого действительно произойдет?», —задался вопросом Edelgard Magnus. Ранее Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». URA.RU приводило основные тезисы из речи главы государства. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь Путина на «Валдае» вошла в золотую десятку выступлений президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По мнению читателей издания немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Россию поддерживает полмира, в том числе такие страны, как Китай и Индия. Так они прокомментировали речь президента РФ Владимира Путина во время конференции на «Валдае», которая вошла в золотую десятку выступлений президента. «Тут вот что важно заметить. Не только Россия думает так, как сказал Путин на этой конференции. Полмира тоже так думают. И многие страны, слыша тезисы Путина, понимают, что они не одни. Что так же думает и одна из самых мощных стран мира», — заявил читатель с никнеймом UserPL. Другой комментатор отметил, что Россию поддерживают такие страны, как «Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, ЮАР, Нигерия, Саудовская Аравия, Египет», — написал UserPL. По его словам, немаловажную роль в поддержке РФ также играет Турция. В частности, Stefan Havranek заявил, что он доверяет Путину. «А я вот нахожу позицию России куда более достойной доверия, чем мнения политических пиарщиков Запада». Читатель отметил, что свои знания он «черпает только из немецких газет». Еще один читатель возмутился, что западная пропаганда вводит людей в заблуждение, когда пишет, что санкции против России эффективные и оправдывают свои ожидания. «Ну, и когда что-нибудь из этого действительно произойдет?», —задался вопросом Edelgard Magnus. Ранее Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». URA.RU приводило основные тезисы из речи главы государства. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь Путина на «Валдае» вошла в золотую десятку выступлений президента.