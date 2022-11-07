Newsweek: Россия добивается успехов на Украине

07 ноября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

На картах института по изучению войны есть территории, где Россия продвигается вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые карты из Института по изучению войны (ISW) показывают, где армия РФ может достичь успехов, несмотря на свои проблемы. Об этом сообщает американский журнал. «На картах Института по изучению войны, опубликованных сегодня, очевидные успехи России могут быть точно определены в некоторых направлениях. Там, где происходит оцениваемое продвижение России и где есть заявления о российском контроле над украинской территорией», — сообщает Newsweek. Издание сообщает, что по данным карт «Россия в настоящее время контролирует части ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, причем каждый из этих контролируемых участков обозначен сплошной красной границей». Однако о полном контроле территории рано говорить. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны ВСУ. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ готовят новое наступление.

Новые карты из Института по изучению войны (ISW) показывают, где армия РФ может достичь успехов, несмотря на свои проблемы. Об этом сообщает американский журнал. «На картах Института по изучению войны, опубликованных сегодня, очевидные успехи России могут быть точно определены в некоторых направлениях. Там, где происходит оцениваемое продвижение России и где есть заявления о российском контроле над украинской территорией», — сообщает Newsweek. Издание сообщает, что по данным карт «Россия в настоящее время контролирует части ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, причем каждый из этих контролируемых участков обозначен сплошной красной границей». Однако о полном контроле территории рано говорить. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны ВСУ. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ готовят новое наступление.