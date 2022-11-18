Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров по заключенным

19 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер заявила, что между Россией и США не ведутся переговоры Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США обвинили Россию в отказе от переговоров об обмене заключенными. Действия российских властей противоречат публичным заявлениям, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Действия российских властей противоречат их публично озвученным заявлениям», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга Белого дома, транслируемого на YouTube. Пресс-секретарь администрации президента США утверждает, что за последние месяцы между РФ и США не было обсуждений через специальные каналы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял об укреплении перспективы обмена заключенными с США, дополняет RT. Он надеется, что вскоре Москва и Вашингтон смогут выйти на конкретные договоренности. Ранее URA.RU писало, что США предложили России обменять российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием, на задержанную за контрабанду наркотиков экс-баскетболистку Бритни Грайнер и обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилтона. Телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники заявлял, что Россия якобы хочет, чтобы в список на обмен заключенными был включен и осужденный в Европе за громкое убийство Вадим Красиков. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что в США не готовы принять контрпредложение РФ и не считают его серьезным.

США обвинили Россию в отказе от переговоров об обмене заключенными. Действия российских властей противоречат публичным заявлениям, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Действия российских властей противоречат их публично озвученным заявлениям», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга Белого дома, транслируемого на YouTube. Пресс-секретарь администрации президента США утверждает, что за последние месяцы между РФ и США не было обсуждений через специальные каналы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял об укреплении перспективы обмена заключенными с США, дополняет RT. Он надеется, что вскоре Москва и Вашингтон смогут выйти на конкретные договоренности. Ранее URA.RU писало, что США предложили России обменять российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием, на задержанную за контрабанду наркотиков экс-баскетболистку Бритни Грайнер и обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилтона. Телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники заявлял, что Россия якобы хочет, чтобы в список на обмен заключенными был включен и осужденный в Европе за громкое убийство Вадим Красиков. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что в США не готовы принять контрпредложение РФ и не считают его серьезным.