Белый дом отверг условия РФ по обмену заключенными

02 августа 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

США получили от РФ контрпредложение по обмену заключенными, сообщили в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков В США не готовы принять контрпредложение России по поводу обмена осужденных американцев. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее сломам, Вашингтон не считает его серьезным. «[США] было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали», — сказала американский политик на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Она добавила, что США заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией, чтобы как можно скорее вызволить осужденных американцев из РФ. Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщает, что Россия якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного заключенного. В Европе его осудили за громкое убийство, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентском уровне. Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее на Родину. Штаты предложили обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США не готовы принять контрпредложение России по поводу обмена осужденных американцев. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее сломам, Вашингтон не считает его серьезным. «[США] было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали», — сказала американский политик на регулярном брифинге Белого дома, транслируемом на YouTube. Она добавила, что США заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией, чтобы как можно скорее вызволить осужденных американцев из РФ. Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщает, что Россия якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного заключенного. В Европе его осудили за громкое убийство, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентском уровне. Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. В ее отношении возбудили дело о контрабанде наркотиков. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее на Родину. Штаты предложили обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.