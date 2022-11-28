Депутат, унизивший новые регионы РФ, призвал вернуть Одессу и Николаев

28 ноября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Затулин заявил, что подозревать его в желании «сдать Крым» — это «экзотично» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна обязательно вернуть Одессу и Николаев, тогда это будет считаться победой. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин. «Я выступал неоднократно, говоря о том, что я считаю нашей победой. Я не говорил о том, что мы должны дойти до границы с Польшей. Я говорил о том, что Одесса и Николаев обязательно, если мы хотим считать это победой, должны вернуться к нам, как и вся Новороссия. Меня подозревать в том, что я собираюсь сдать Крым, — это довольно экзотично», — сказал Затулин. Его слова приводит Украина.ру. Ранее на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» Затулин усомнился в том, что угроза атак Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на новые российские регионы является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты. Также председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что Затулину стоит прочесть Конституцию РФ, чтобы усвоить принадлежность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия должна обязательно вернуть Одессу и Николаев, тогда это будет считаться победой. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин. «Я выступал неоднократно, говоря о том, что я считаю нашей победой. Я не говорил о том, что мы должны дойти до границы с Польшей. Я говорил о том, что Одесса и Николаев обязательно, если мы хотим считать это победой, должны вернуться к нам, как и вся Новороссия. Меня подозревать в том, что я собираюсь сдать Крым, — это довольно экзотично», — сказал Затулин. Его слова приводит Украина.ру. Ранее на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» Затулин усомнился в том, что угроза атак Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на новые российские регионы является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты. Также председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что Затулину стоит прочесть Конституцию РФ, чтобы усвоить принадлежность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.