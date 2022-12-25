Премьер Украины назвал сумму, обещанную Западом на восстановление энергосистемы

Запад выделит Украине почти 1,5 млрд долларов для ремонта поврежденной энергосистемы страны. Об это заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Есть заявленная поддержка почти на 1,5 млрд долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры», — написал Шмыгаль в соцсетях.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Украинские власти подтвердили свою причастность к теракту. 10 октября Путин заявил, что Украину ждет жесткий ответ, если страна продолжит устраивать теракты на территории РФ, сообщают VSE42.Ru. После инцидента на Крымском мосту Россия стала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины.
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Запад выделит Украине почти 1,5 млрд долларов для ремонта поврежденной энергосистемы страны. Об это заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Есть заявленная поддержка почти на 1,5 млрд долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры», — написал Шмыгаль в соцсетях. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Украинские власти подтвердили свою причастность к теракту. 10 октября Путин заявил, что Украину ждет жесткий ответ, если страна продолжит устраивать теракты на территории РФ, сообщают VSE42.Ru. После инцидента на Крымском мосту Россия стала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины.