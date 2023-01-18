Bloomberg: РФ не стала продавать Индии алмазы за национальную валюту

18 января 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Импорт алмазов в Индии значительно упал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставки алмазов из России в Индию значительно сократились из-за опасения российской стороны по поводу валютных рисков. Ранее стороны договорились о поставках драгоценных камней, используя механизм «рупия — рубль». Об этом в разговоре с изданием Bloomberg рассказал председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випула Шаха. «Никто не хочет брать на себя биржевой риск и волатильность. Русских не устраивает выставление счетов в рупиях в том, что касается сектора драгоценных камней и ювелирных изделий», — сказал Випула Шаха в разговоре с изданием . Как отметили журналисты, поставки алмазов из России в Индию с апреля упали на 40%. «Ни одна ювелирная компания Индии не смогла воспользоваться созданным [с Россией] в июле механизмом для безбарьерной торговли [алмазами] между двумя странами с расчетом в рупиях», — добавил Шаха, пояснив, что это обусловлено валютными рисками. Индия — мировой центр огранки алмазного сырья. В стране находится более 90% всех гранильных мощностей в мире, из-за чего ранее Россия вела со страной плотное сотрудничество в алмазной отрасли. Российская сторона, однако, снизила экспорт в Индию после санкций западных стран, вызванных началом Россией спецоперации на Украине. Так, в марте 2022 года экспорт драгоценных камней в Индию снизился почти вдвое, по сравнению с показателями этого же периода годом ранее. Несмотря на это, Россия смогла наладить экспорт алмазов в азиатскую страну с использованием механизма «рупия — рубль». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки алмазов из России в Индию значительно сократились из-за опасения российской стороны по поводу валютных рисков. Ранее стороны договорились о поставках драгоценных камней, используя механизм «рупия — рубль». Об этом в разговоре с изданием Bloomberg рассказал председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випула Шаха. «Никто не хочет брать на себя биржевой риск и волатильность. Русских не устраивает выставление счетов в рупиях в том, что касается сектора драгоценных камней и ювелирных изделий», — сказал Випула Шаха в разговоре с изданием. Как отметили журналисты, поставки алмазов из России в Индию с апреля упали на 40%. «Ни одна ювелирная компания Индии не смогла воспользоваться созданным [с Россией] в июле механизмом для безбарьерной торговли [алмазами] между двумя странами с расчетом в рупиях», — добавил Шаха, пояснив, что это обусловлено валютными рисками. Индия — мировой центр огранки алмазного сырья. В стране находится более 90% всех гранильных мощностей в мире, из-за чего ранее Россия вела со страной плотное сотрудничество в алмазной отрасли. Российская сторона, однако, снизила экспорт в Индию после санкций западных стран, вызванных началом Россией спецоперации на Украине. Так, в марте 2022 года экспорт драгоценных камней в Индию снизился почти вдвое, по сравнению с показателями этого же периода годом ранее. Несмотря на это, Россия смогла наладить экспорт алмазов в азиатскую страну с использованием механизма «рупия — рубль».