Политолог разоблачил новый пиар-ход Зеленского

Политолог Кошкин: ограничения для гостей саммита Украина-Евросоюз являются пиар-ходом

03 февраля 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Гостям саммита запретили одеваться в стиле Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Ограничения, введенные для участников саммита Украина-Евросоюз, который пройдет 3 февраля в Киеве, являются лишь пиар-ходом президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин. «Подобного рода требования (отказ от объемного багажа, путешествие в переполненном поезде, холодное питание для гостей — прим. URA.RU) выдвигаются публично, чтобы общество оценило, как серьезно себя ограничивают чиновники в интересах славной страны. […] Важный момент — это показать, насколько сегодня жива элита и полна решимости победить в схватке с Россией», — сообщил Андрей Кошкин Пятому каналу. По его мнению, список ограничений для гостей саммита мог остаться в тайне, но украинские «маркетологи» решили сделать его публичным. Цель пиар-хода — показать, что Украина переходит к концепции сдержанности. В Киеве 3 февраля пройдет саммит Украина — Евросоюз. Его гостей попросили отказаться от объемного багажа, взять с собой теплые вещи, которые не должны быть цвета хаки. В Киев европейских участников саммита доставят на поезде, где им предложат холодное питание.

Ограничения, введенные для участников саммита Украина-Евросоюз, который пройдет 3 февраля в Киеве, являются лишь пиар-ходом президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин. «Подобного рода требования (отказ от объемного багажа, путешествие в переполненном поезде, холодное питание для гостей — прим. URA.RU) выдвигаются публично, чтобы общество оценило, как серьезно себя ограничивают чиновники в интересах славной страны. […] Важный момент — это показать, насколько сегодня жива элита и полна решимости победить в схватке с Россией», — сообщил Андрей Кошкин Пятому каналу. По его мнению, список ограничений для гостей саммита мог остаться в тайне, но украинские «маркетологи» решили сделать его публичным. Цель пиар-хода — показать, что Украина переходит к концепции сдержанности. В Киеве 3 февраля пройдет саммит Украина — Евросоюз. Его гостей попросили отказаться от объемного багажа, взять с собой теплые вещи, которые не должны быть цвета хаки. В Киев европейских участников саммита доставят на поезде, где им предложат холодное питание.