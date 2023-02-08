Число погибших при землетрясении в Турции превысило 8,5 тысяч

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В результате землетрясения обрушилось 6 444 здания, заявил, Реджеп Тайип Эрдоган Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 8 574 человека. При этом 49 133 человека пострадали. Об этом сообщил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это землетрясение затронуло 10 наших провинций. На данный момент скончались 8 тысяч 574 человека», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит CNN Turk. Турецкий лидер также уточнил, что в результате происшествия число раненых составило 49 133 человека. Также было разрушено 6 444 здания. «Я хотел бы выразить здесь свою уверенность в том, что мои граждане проявят такое же терпение в этой катастрофе, какое до сих пор проявлял мой народ в подобных бедствиях», — заключил глава Республики.

Землетрясение в провинции Кахраманмараш юго-восточной части Турции произошло 6 февраля. Подземные толчки также затронули другие турецкие города и провинции. Кроме того, землетрясение отразилось и на соседних государствах. Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля, передает RT. Также стало известно, что в турецком городе Искендерун из-за инцидента поднялся уровень воды, сообщает MK.RU.

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Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 8 574 человека. При этом 49 133 человека пострадали. Об этом сообщил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Это землетрясение затронуло 10 наших провинций. На данный момент скончались 8 тысяч 574 человека», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит CNN Turk. Турецкий лидер также уточнил, что в результате происшествия число раненых составило 49 133 человека. Также было разрушено 6 444 здания. «Я хотел бы выразить здесь свою уверенность в том, что мои граждане проявят такое же терпение в этой катастрофе, какое до сих пор проявлял мой народ в подобных бедствиях», — заключил глава Республики. Землетрясение в провинции Кахраманмараш юго-восточной части Турции произошло 6 февраля. Подземные толчки также затронули другие турецкие города и провинции. Кроме того, землетрясение отразилось и на соседних государствах. Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля, передает RT. Также стало известно, что в турецком городе Искендерун из-за инцидента поднялся уровень воды, сообщает MK.RU.
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