Минфин США снял санкции с Лепса и умершего вора в законе 08 февраля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 + Григорий Лепс исключен из санкционного списка США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, а также покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадика Белого). Об этом сообщается на сайте Минфина США. Против воров в законе США начали вводить санкции в 2017 году. Ранее сообщалось, что старейший вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый) умер от инсульта на 50-м году жизни. Это произошло в конце 2020 года. Также в конце 2022 года странами Запада был введен девятый санкционный пакет. Он коснулся российского артиста Григория Лепса. США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России и отдельных ее граждан после начала СВО на Украине. В настоящий момент готовится десятый по счету пакет санкций Евросоюза. Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, а также покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадика Белого). Об этом сообщается на сайте Минфина США. Против воров в законе США начали вводить санкции в 2017 году. Ранее сообщалось, что старейший вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый) умер от инсульта на 50-м году жизни. Это произошло в конце 2020 года. Также в конце 2022 года странами Запада был введен девятый санкционный пакет. Он коснулся российского артиста Григория Лепса. США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России и отдельных ее граждан после начала СВО на Украине. В настоящий момент готовится десятый по счету пакет санкций Евросоюза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям