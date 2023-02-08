Минфин США снял санкции с Лепса и умершего вора в законе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Григорий Лепс исключен из санкционного списка США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, а также покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадика Белого). Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Против воров в законе США начали вводить санкции в 2017 году. Ранее сообщалось, что старейший вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый) умер от инсульта на 50-м году жизни. Это произошло в конце 2020 года.

Также в конце 2022 года странами Запада был введен девятый санкционный пакет. Он коснулся российского артиста Григория Лепса.

США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России и отдельных ее граждан после начала СВО на Украине. В настоящий момент готовится десятый по счету пакет санкций Евросоюза.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, а также покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадика Белого). Об этом сообщается на сайте Минфина США. Против воров в законе США начали вводить санкции в 2017 году. Ранее сообщалось, что старейший вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый) умер от инсульта на 50-м году жизни. Это произошло в конце 2020 года. Также в конце 2022 года странами Запада был введен девятый санкционный пакет. Он коснулся российского артиста Григория Лепса. США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России и отдельных ее граждан после начала СВО на Украине. В настоящий момент готовится десятый по счету пакет санкций Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...