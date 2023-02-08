Минфин США снял санкции с Лепса и умершего вора в законе

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, а также покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадика Белого). Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Против воров в законе США начали вводить санкции в 2017 году. Ранее сообщалось, что старейший вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый) умер от инсульта на 50-м году жизни. Это произошло в конце 2020 года.
Также в конце 2022 года странами Запада был введен девятый санкционный пакет. Он коснулся российского артиста Григория Лепса.
США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России и отдельных ее граждан после начала СВО на Украине. В настоящий момент готовится десятый по счету пакет санкций Евросоюза.
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