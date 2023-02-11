11 февраля 2023

Финансист рассказала, как зарабатывать на банковских вкладах

Финансист Назарова: нужно инвестировать в активы с ростом от 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Нужно инвестировать в активы с ростом от 10%, заявила Елена Назарова Фото:

Несмотря на то, что банковские вклады являются самым легким способом инвестиций, инфляция будет обгонять доход вкладчика из-за того, что банк предлагает довольно низкий процент. Чтобы решить эту проблему, необходимо вкладываться в активы, показывающие рост от 10%. Об этом заявила финансовый коуч, квалифицированный инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова.

По словам специалиста, банковские вклады — самый легкий способ инвестиций, однако из-за того, что банк предлагает невысокий процент, инфляция будет обгонять доход вкладчика. «Чтобы вложения росли быстрее, чем инфляция, нужно инвестировать в активы, которые показывают рост от 10%», — заявила Елена Назарова «Мосленте».

Финансист отметила, что у разных ценных бумаг разная доходность. Прибыль может составлять около 7%, как в банках, а может быть равен от 10 до 20% годовых. «Даже небольшие суммы при регулярном инвестировании дадут потрясающие результаты», — заключила эксперт.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал о рисках вложений в недвижимость. По его словам, вкладываться в ближайшее время будет невыгодно из-за падения цен на жилье.

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Несмотря на то, что банковские вклады являются самым легким способом инвестиций, инфляция будет обгонять доход вкладчика из-за того, что банк предлагает довольно низкий процент. Чтобы решить эту проблему, необходимо вкладываться в активы, показывающие рост от 10%. Об этом заявила финансовый коуч, квалифицированный инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова. По словам специалиста, банковские вклады — самый легкий способ инвестиций, однако из-за того, что банк предлагает невысокий процент, инфляция будет обгонять доход вкладчика. «Чтобы вложения росли быстрее, чем инфляция, нужно инвестировать в активы, которые показывают рост от 10%», — заявила Елена Назарова «Мосленте». Финансист отметила, что у разных ценных бумаг разная доходность. Прибыль может составлять около 7%, как в банках, а может быть равен от 10 до 20% годовых. «Даже небольшие суммы при регулярном инвестировании дадут потрясающие результаты», — заключила эксперт. Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал о рисках вложений в недвижимость. По его словам, вкладываться в ближайшее время будет невыгодно из-за падения цен на жилье.
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