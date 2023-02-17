Washington Post назвала самое уязвимое место США

Washington Post: США нужно модернизировать промышленность, или их ждет катастрофа

США должны увеличить расходы на оборону, сообщает Washington Post Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

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Изготовление военной продукции только для удовлетворения текущего спроса приведет США к катастрофе. Об этом сообщил бывший заместитель директора штаба комитета Палаты представителей по вооруженным силам и член Комиссии по национальной оборонной стратегии Роджер Закхейм.

«Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны», — сообщил Роджер Закхейм в материале для Washington Post. Он считает, что украинский конфликт и необходимость оказывать Киеву военную помощь обнажили слабое место американской военной промышленности. Ее необходимо модернизировать, а также США должны увеличить расходы на оборону.

Страны Запада, в том числе США поддерживают Киев в украинском конфликте. На немецкой военной базе Рамштайн прошла встреча представителей министерств обороны стран НАТО, на которой было принято решение поставить на Украину танки. Посольство России в США заявило, что заявления США, а также их военные поставки указывают на прямое участие Америки в военном конфликте, передает Nation News.