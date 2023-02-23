В Китае заявили о единственном пути урегулирования конфликта на Украине

Китайский дипломат Дай Бин: единственный путь к завершению украинского конфликта — это переговоры

23 февраля 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

В Китае рассказали, что единственная возможность установить мир на Украине — провести переговоры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для завершения украинского конфликта необходимы переговоры России и Украины. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании Генеральной ассамблеи ООН. «Переговоры — единственный путь для разрешения украинского кризиса. В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. К сожалению, мирные переговоры с тех пор остановились. Необходимо поразмышлять о причинах этого», — заявил Дай Бин. Трансляция заседания велась на официальном сайте организации. Он отметил, что необходимо выяснить, почему остановился переговорный процесс и продолжить его. Дай Бин также рассказал, что КНР разрабатывает документ по политическому урегулированию конфликта на Украине, передает RT. Он пообещал, что документ будет представлен в ближайшее время.

Для завершения украинского конфликта необходимы переговоры России и Украины. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании Генеральной ассамблеи ООН. «Переговоры — единственный путь для разрешения украинского кризиса. В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. К сожалению, мирные переговоры с тех пор остановились. Необходимо поразмышлять о причинах этого», — заявил Дай Бин. Трансляция заседания велась на официальном сайте организации. Он отметил, что необходимо выяснить, почему остановился переговорный процесс и продолжить его. Дай Бин также рассказал, что КНР разрабатывает документ по политическому урегулированию конфликта на Украине, передает RT. Он пообещал, что документ будет представлен в ближайшее время.