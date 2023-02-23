В Китае заявили о единственном пути урегулирования конфликта на Украине

Китайский дипломат Дай Бин: единственный путь к завершению украинского конфликта — это переговоры
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В Китае рассказали, что единственная возможность установить мир на Украине — провести переговоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для завершения украинского конфликта необходимы переговоры России и Украины. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Переговоры — единственный путь для разрешения украинского кризиса. В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. К сожалению, мирные переговоры с тех пор остановились. Необходимо поразмышлять о причинах этого», — заявил Дай Бин. Трансляция заседания велась на официальном сайте организации. Он отметил, что необходимо выяснить, почему остановился переговорный процесс и продолжить его.

Дай Бин также рассказал, что КНР разрабатывает документ по политическому урегулированию конфликта на Украине, передает RT. Он пообещал, что документ будет представлен в ближайшее время.

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Для завершения украинского конфликта необходимы переговоры России и Украины. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании Генеральной ассамблеи ООН. «Переговоры — единственный путь для разрешения украинского кризиса. В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. К сожалению, мирные переговоры с тех пор остановились. Необходимо поразмышлять о причинах этого», — заявил Дай Бин. Трансляция заседания велась на официальном сайте организации. Он отметил, что необходимо выяснить, почему остановился переговорный процесс и продолжить его. Дай Бин также рассказал, что КНР разрабатывает документ по политическому урегулированию конфликта на Украине, передает RT. Он пообещал, что документ будет представлен в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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