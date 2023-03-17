Власти ДНР: силы РФ контролируют до 70% Бахмута

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Под контролем ВС РФ находится около 60-70% территории Бахмута, заявил Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ) может находиться до 70% территории Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Если говорить о Бахмуте, то наши силы могут контролировать до 70 процентов самого города», — передает слова Гагина «Россия 24». Он добавил, что абсолютно точно можно сказать о контролировании российскими войсками 60% территории Бахмута.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ в Бахмуте. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города. Все это позволяет российской армии продолжать продвигаться к центру Бахмута.

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Под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ) может находиться до 70% территории Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Если говорить о Бахмуте, то наши силы могут контролировать до 70 процентов самого города», — передает слова Гагина «Россия 24». Он добавил, что абсолютно точно можно сказать о контролировании российскими войсками 60% территории Бахмута. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ в Бахмуте. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города. Все это позволяет российской армии продолжать продвигаться к центру Бахмута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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