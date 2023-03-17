Власти ДНР: силы РФ контролируют до 70% Бахмута

Под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ) может находиться до 70% территории Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Если говорить о Бахмуте, то наши силы могут контролировать до 70 процентов самого города», — передает слова Гагина «Россия 24». Он добавил, что абсолютно точно можно сказать о контролировании российскими войсками 60% территории Бахмута.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ в Бахмуте. По его словам, российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш», а также выдавили украинских боевиков из северных и южных районов города. Все это позволяет российской армии продолжать продвигаться к центру Бахмута.
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