NYT: оперу в Нью-Йорке обязали выплатить российской певице Нетребко 200 тысяч долларов

18 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Российской оперной певице выплатят 200 000 долларов компенсации за отмененные выступления, пишет американская газета Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Нью-Йорке российской оперной певице Анне Нетребко выплатят более 200 000 долларов в качестве компенсации. Певице не выплачивали гонорар после того, как та отказалась выступать против спецоперации России на Украине. «Арбитр обязал Метрополитен-опера (оперный театр, расположенный на Бродвее в Нью-Йорке — прим. URA.RU) выплатить российской сопрано Анне Нетребко более 200 000 долларов за выступления, отмененные в прошлом году после того, как она отказалась осудить президента России Владимира Путина [после начала спецоперации на Украине]», — сообщает американская газета The New York Times. Этого удалось достигнуть из-за специального договорного соглашения, которое певица заключала с оперным театром. По его условиям учреждение должно платить исполнителям, даже если они позже решили не нанимать их. Исполнительнице из-за ее позиции отменили выступления концертов «Дон Карло», «Сила судьбы» и «Андреа Шенье». Ранее Анна Нетребко в нетрезвом виде оскорбила своих подписчиков в соцсетях. После она уточнила, что назвала «долбоящерами» не своих поклонников, а представителей прессы. Певицу внесли в «черный список» Германии из-за ее позиции по отношению к России. Также сообщалось, что в Австрии отменили выступление российского пианиста Дениса Мацуева, пишет RT. Украина ввела санкции против 119 известных российских деятелей, в том числе и Анны Нетребко, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нью-Йорке российской оперной певице Анне Нетребко выплатят более 200 000 долларов в качестве компенсации. Певице не выплачивали гонорар после того, как та отказалась выступать против спецоперации России на Украине. «Арбитр обязал Метрополитен-опера (оперный театр, расположенный на Бродвее в Нью-Йорке — прим. URA.RU) выплатить российской сопрано Анне Нетребко более 200 000 долларов за выступления, отмененные в прошлом году после того, как она отказалась осудить президента России Владимира Путина [после начала спецоперации на Украине]», — сообщает американская газета The New York Times. Этого удалось достигнуть из-за специального договорного соглашения, которое певица заключала с оперным театром. По его условиям учреждение должно платить исполнителям, даже если они позже решили не нанимать их. Исполнительнице из-за ее позиции отменили выступления концертов «Дон Карло», «Сила судьбы» и «Андреа Шенье». Ранее Анна Нетребко в нетрезвом виде оскорбила своих подписчиков в соцсетях. После она уточнила, что назвала «долбоящерами» не своих поклонников, а представителей прессы. Певицу внесли в «черный список» Германии из-за ее позиции по отношению к России. Также сообщалось, что в Австрии отменили выступление российского пианиста Дениса Мацуева, пишет RT. Украина ввела санкции против 119 известных российских деятелей, в том числе и Анны Нетребко, сообщает телеканал 360.