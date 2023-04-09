На Западной Украине в Каменце-Подольском Хмельницкой области проводится штурм кафедрального собора принадлежащего Украинской Православной церкви (УПЦ). Отмечается, что обороняющим собор верующим вручают повестки.
«Попытка захвата кафедрального собора происходит в данный момент в Каменце-Подольском», — сообщается на сайте
В январе власти Украины внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить УПЦ, если Киев найдет доказательства связи с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед Богом за ущемление УПЦ. Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк публично признал желание украинских властей уничтожить Украинскую Православную церковь.
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