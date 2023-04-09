На западе Украины штурмуют кафедральный собор. Видео

09 апреля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Кафедральный собор подвергся штурму на западе Украины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На Западной Украине в Каменце-Подольском Хмельницкой области проводится штурм кафедрального собора принадлежащего Украинской Православной церкви (УПЦ). Отмечается, что обороняющим собор верующим вручают повестки. «Попытка захвата кафедрального собора происходит в данный момент в Каменце-Подольском», — сообщается на сайте УПЦ . Там добавили, что полиция не реагирует на вызовы о помощи, а штурмующие собор вручают его защитникам повестки. В январе власти Украины внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить УПЦ, если Киев найдет доказательства связи с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед Богом за ущемление УПЦ. Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк публично признал желание украинских властей уничтожить Украинскую Православную церковь.

На Западной Украине в Каменце-Подольском Хмельницкой области проводится штурм кафедрального собора принадлежащего Украинской Православной церкви (УПЦ). Отмечается, что обороняющим собор верующим вручают повестки. «Попытка захвата кафедрального собора происходит в данный момент в Каменце-Подольском», — сообщается на сайте УПЦ. Там добавили, что полиция не реагирует на вызовы о помощи, а штурмующие собор вручают его защитникам повестки. В январе власти Украины внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить УПЦ, если Киев найдет доказательства связи с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед Богом за ущемление УПЦ. Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк публично признал желание украинских властей уничтожить Украинскую Православную церковь.