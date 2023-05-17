Кылычдароглу заявил, что не оставит Турцию Эрдогану

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Эрдоган не будет управлять Турцией, заявил Кемаль Кылычдароглу Фото:
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Выборы президента в Турции

В ходе президентских выборов в Турции кандидат от оппозиции страны Кемаль Кылычдароглу заявил, что не намерен проигрывать. Он не хочет оставлять страну действующему президенту Реджепу Эрдогану.

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«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру [Реджепу Эрдогану], который еще вчера был сопредседателем „Большого Ближнего Востока“, а теперь ориентируется на Россию», — написал Кемаль Кылычдароглу в Twitter. По словам политика, Эрдоган в настоящий момент склонился перед РФ.

Текущий глава страны говорил, что политика Турции в отношении России останется неизменной. По итогам первого этапа выборов в стране лидера определить не удалось, поэтому назначен второй этап 28 мая. В ходе него Эрдоган намерен сделать ставку на телевидение, пишет MK.RU. Действующий президент намерен победить, сообщает «Национальная служба новостей».

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В ходе президентских выборов в Турции кандидат от оппозиции страны Кемаль Кылычдароглу заявил, что не намерен проигрывать. Он не хочет оставлять страну действующему президенту Реджепу Эрдогану. «Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру [Реджепу Эрдогану], который еще вчера был сопредседателем „Большого Ближнего Востока“, а теперь ориентируется на Россию», — написал Кемаль Кылычдароглу в Twitter. По словам политика, Эрдоган в настоящий момент склонился перед РФ. Текущий глава страны говорил, что политика Турции в отношении России останется неизменной. По итогам первого этапа выборов в стране лидера определить не удалось, поэтому назначен второй этап 28 мая. В ходе него Эрдоган намерен сделать ставку на телевидение, пишет MK.RU. Действующий президент намерен победить, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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