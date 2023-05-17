Кылычдароглу заявил, что не оставит Турцию Эрдогану

В ходе президентских выборов в Турции кандидат от оппозиции страны Кемаль Кылычдароглу заявил, что не намерен проигрывать. Он не хочет оставлять страну действующему президенту Реджепу Эрдогану.
«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру [Реджепу Эрдогану], который еще вчера был сопредседателем „Большого Ближнего Востока“, а теперь ориентируется на Россию», — написал Кемаль Кылычдароглу в Twitter. По словам политика, Эрдоган в настоящий момент склонился перед РФ.
Текущий глава страны говорил, что политика Турции в отношении России останется неизменной. По итогам первого этапа выборов в стране лидера определить не удалось, поэтому назначен второй этап 28 мая. В ходе него Эрдоган намерен сделать ставку на телевидение, пишет
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!