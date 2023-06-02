Экс-министр Украины Табачник раскрыл, кто стоит за Зеленским

Экс-министр Украины Табачник: Зеленский прикрывает циничных олигархов, грабящих Украину

Зеленский является своего рода коллективным аватаром группы олигархом, заявил Табачник Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является своего рода прикрытием циничных олигархов, которые занимаются разграблением Украины. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

«Зеленский — это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских. Таким аватаром, который их прикрывает», — передает слова Табачника РИА Новости. Он отметил, что такая роль Зеленского вполне устраивает этих людей, которые занимаются грабежом украинских ресурсов и западных финансов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Зеленский попытается сбежать из страны после разгрома ВСУ на Кипр. По его мнению, благодаря актерским талантам Зеленский будет стоять долго. Политолог Юрий Светов рассказал, что украинский лидер будет уничтожен, если захочет проводить независимую от западных стран политику.