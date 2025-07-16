Зеленский нашел для экс-премьера Шмыгаля новую работу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о назначении бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост министра обороны и Германа Сметанина главой «Укроборонпрома». Об этом он написал в своих соцсетях.
«Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале в качестве нового министра обороны. Управление стратегическими отраслями промышленности также будет осуществляться через Министерство обороны. Возглавит „Укроборонпром“ Герман Сметанин», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что перед новым руководством стоит задача увеличить долю украинского оружия на фронте с 40% до 50% за первые полгода работы правительства.
Зеленский подчеркнул, что рост производства украинского вооружения необходим для усиления позиций страны в конфликте и «отодвигания войны на территорию России». Шмыгаль, занимавший пост премьера с марта 2020 года, был отправлен в отставку 16 июля, а на его место предложена Юлия Свириденко.
Ранее Верховная Рада Украины одобрила отставку Дениса Шмыгаля, который подал соответствующее заявление накануне. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что профессиональный опыт Шмыгаля будет востребован в сфере, куда в настоящее время направлены основные ресурсы государства.
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