Политолог раскрыл, что будет с Зеленским за неподчинение Западу

Политолог Светов: Запад уничтожит Зеленского, если он станет проводить независимую политику

21 апреля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Зеленский будет уничтожен, когда станет проводить независимую политику, заявил Юрий Светов. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того как президент Украины Владимир Зеленский начнет проводить независимую от Запада политику, он будет уничтожен. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «Достаточно только вспомнить печальную судьбу первого президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который долгое время плясал под дудку американцев, а как только возомнил себя самостоятельным, тут же был уничтожен», — заявил Светов в интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что подобных ситуаций было много. Ранее издание 19fortyfive сообщило, что США должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Авторы материала отметили, что президент Украины должен будет смириться с новыми территориями России и Крымом. В апреле Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина точно войдет в состав альянса, передает RT.

После того как президент Украины Владимир Зеленский начнет проводить независимую от Запада политику, он будет уничтожен. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «Достаточно только вспомнить печальную судьбу первого президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который долгое время плясал под дудку американцев, а как только возомнил себя самостоятельным, тут же был уничтожен», — заявил Светов в интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что подобных ситуаций было много. Ранее издание 19fortyfive сообщило, что США должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Авторы материала отметили, что президент Украины должен будет смириться с новыми территориями России и Крымом. В апреле Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина точно войдет в состав альянса, передает RT.