Политолог раскрыл, что будет с Зеленским за неподчинение Западу

Политолог Светов: Запад уничтожит Зеленского, если он станет проводить независимую политику
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Зеленский будет уничтожен, когда станет проводить независимую политику, заявил Юрий Светов. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После того как президент Украины Владимир Зеленский начнет проводить независимую от Запада политику, он будет уничтожен. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов.

«Достаточно только вспомнить печальную судьбу первого президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который долгое время плясал под дудку американцев, а как только возомнил себя самостоятельным, тут же был уничтожен», — заявил Светов в интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что подобных ситуаций было много.

Ранее издание 19fortyfive сообщило, что США должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Авторы материала отметили, что президент Украины должен будет смириться с новыми территориями России и Крымом. В апреле Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина точно войдет в состав альянса, передает RT.

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После того как президент Украины Владимир Зеленский начнет проводить независимую от Запада политику, он будет уничтожен. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «Достаточно только вспомнить печальную судьбу первого президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который долгое время плясал под дудку американцев, а как только возомнил себя самостоятельным, тут же был уничтожен», — заявил Светов в интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что подобных ситуаций было много. Ранее издание 19fortyfive сообщило, что США должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Авторы материала отметили, что президент Украины должен будет смириться с новыми территориями России и Крымом. В апреле Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина точно войдет в состав альянса, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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