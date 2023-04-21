После того как президент Украины Владимир Зеленский начнет проводить независимую от Запада политику, он будет уничтожен. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов.
«Достаточно только вспомнить печальную судьбу первого президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который долгое время плясал под дудку американцев, а как только возомнил себя самостоятельным, тут же был уничтожен», — заявил Светов в интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что подобных ситуаций было много.
Ранее издание 19fortyfive сообщило, что США должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Авторы материала отметили, что президент Украины должен будет смириться с новыми территориями России и Крымом. В апреле Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина точно войдет в состав альянса, передает RT.
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