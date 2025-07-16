Матери задержанных россиян в Баку впервые встретились с ними

К задержанным в Баку россиянам впервые допустили матерей. Об этом рассказала сестра одного из арестованных — Ильи Безуглого — Анастасия. Женщины передали родственникам посылки с вещами и смогли лично увидеть их благодаря помощи омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.
«Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие», — отметила она. Слова Анастасии передает 360.ru. По словам Анастасии, Илья держится спокойно и с оптимизмом. Жалоб на условия содержания у него нет. Сестра также добавила, что российский консул навещал задержанных несколько раз и подтвердил — с условиями всё в порядке.
Ранее, 7 июля, мать одного из задержанных россиян Сергея Софронова уже сообщала о нормальных условиях содержания и наличии у сына двух адвокатов. Всего в Баку были задержаны 13 граждан России, среди которых журналисты, нефтяник и IT-специалисты. Российское посольство и МИД РФ ранее подтвердили, что консульский доступ к арестованным согласован, а условия их содержания оцениваются как удовлетворительные.
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