Блинкен: США не стремятся к свержению власти в России

02 июня 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Блинкен считает, что россияне вправе самостоятельно определять свое будущее Фото: Официальный сайт президента Украины США никогда не стремились к свержению российской власти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Трансляция идет на youtube-канале The Independent. Он также говорил, что США не являются врагом для россиян. Госсек подчеркивал, что страны поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. При этом президент США Джо Байден в прошлом году неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Он публично называл российского лидера «мясником», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме постарались оправдать его слова и объяснили, что речь о смене режима в России не шла.

США никогда не стремились к свержению российской власти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Трансляция идет на youtube-канале The Independent. Он также говорил, что США не являются врагом для россиян. Госсек подчеркивал, что страны поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. При этом президент США Джо Байден в прошлом году неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Он публично называл российского лидера «мясником», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме постарались оправдать его слова и объяснили, что речь о смене режима в России не шла.