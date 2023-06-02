Блинкен: США не стремятся к свержению власти в России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Блинкен считает, что россияне вправе самостоятельно определять свое будущее Фото:

США никогда не стремились к свержению российской власти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Трансляция идет на youtube-канале The Independent.

Он также говорил, что США не являются врагом для россиян. Госсек подчеркивал, что страны поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. При этом президент США Джо Байден в прошлом году неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Он публично называл российского лидера «мясником», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме постарались оправдать его слова и объяснили, что речь о смене режима в России не шла.

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США никогда не стремились к свержению российской власти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Трансляция идет на youtube-канале The Independent. Он также говорил, что США не являются врагом для россиян. Госсек подчеркивал, что страны поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. При этом президент США Джо Байден в прошлом году неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Он публично называл российского лидера «мясником», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме постарались оправдать его слова и объяснили, что речь о смене режима в России не шла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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