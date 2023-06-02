Блинкен: США не являются врагом для россиян

США и Россия поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил он в мэрии Хельсинки, обращаясь к россиянам. Трансляция идет
Ранее Блинкен заявлял, что Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом он сообщил во время выступления в конгрессе США.
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