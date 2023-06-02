Блинкен: США не являются врагом для россиян

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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
США не являются врагом России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен Фото:

США и Россия поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил он в мэрии Хельсинки, обращаясь к россиянам. Трансляция идет на youtube-канале The Independent. Он подчеркнул, что США не являются врагом России.

Ранее Блинкен заявлял, что Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом он сообщил во время выступления в конгрессе США.

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США и Россия поддерживают стабильные отношения в сотрудничестве уже 30 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил он в мэрии Хельсинки, обращаясь к россиянам. Трансляция идет на youtube-канале The Independent. Он подчеркнул, что США не являются врагом России. Ранее Блинкен заявлял, что Госдеп не исключает вероятность включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. Об этом он сообщил во время выступления в конгрессе США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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