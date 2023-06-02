В России запретили использовать шипованные шины летом 03 июня 2023 в 00:07 Размер текста - 17 + Использование шипованных шин летом внесли в перечень запрета эксплуатации автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На использование зимних шин летом, а летних — зимой в России установлен запрет. Об этом следует из соответствующего постановления правительства РФ. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», — говорится в документе, передает ТАСС. Ранее в ГИБДД заявляли, что водителей начнут штрафовать за летние покрышки зимой. В 2022 году МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Документ вступил в силу 1 марта 2023 года. На использование зимних шин летом, а летних — зимой в России установлен запрет. Об этом следует из соответствующего постановления правительства РФ. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», — говорится в документе, передает ТАСС. Ранее в ГИБДД заявляли, что водителей начнут штрафовать за летние покрышки зимой. В 2022 году МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Документ вступил в силу 1 марта 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям