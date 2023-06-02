02 июня 2023

В России запретили использовать шипованные шины летом

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Колеса и диски. Курган, колеса, шины, резина
Использование шипованных шин летом внесли в перечень запрета эксплуатации автомобиля Фото:

На использование зимних шин летом, а летних — зимой в России установлен запрет. Об этом следует из соответствующего постановления правительства РФ.

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», — говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее в ГИБДД заявляли, что водителей начнут штрафовать за летние покрышки зимой. В 2022 году МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Документ вступил в силу 1 марта 2023 года.

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На использование зимних шин летом, а летних — зимой в России установлен запрет. Об этом следует из соответствующего постановления правительства РФ. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», — говорится в документе, передает ТАСС. Ранее в ГИБДД заявляли, что водителей начнут штрафовать за летние покрышки зимой. В 2022 году МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Документ вступил в силу 1 марта 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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