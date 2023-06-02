В России запретили использовать шипованные шины летом

На использование зимних шин летом, а летних — зимой в России установлен запрет. Об этом следует из соответствующего постановления правительства РФ.
«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», — говорится в документе, передает ТАСС.
Ранее в ГИБДД заявляли, что водителей начнут штрафовать за летние покрышки зимой. В 2022 году МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Документ вступил в силу 1 марта 2023 года.
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