Водителей начнут штрафовать за летние покрышки зимой

01 ноября 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

После принятия документа у ГИБДД появится право штрафовать за летние покрышки зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ГИБДД собираются штрафовать водителей за отсутствие летних покрышек зимой и шипованных шин летом, сообщает издание «Коммерсант» . По данным издания, МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Отмечается, что документ вступит в силу 1 марта следующего года. «Зимой водителям легковых автомобилей и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории транспортного средства. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Якутия, например, сможет продлить зимний сезон до октября—марта. Штрафом также будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах», — передает издание, ссылаясь на новую редакцию документа. В документе также указано, что водители остальных типов грузовиков и автобусов при отсутствии зимних шин должны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение сделают для водителей автобусов массой от 5 тонн. Ранее URA.RU публиковало список изменений для российских автомобилистов в этом году. В частности, водителей стали наказывать за отказ от техосмотра и неисправный автомобиль.

В ГИБДД собираются штрафовать водителей за отсутствие летних покрышек зимой и шипованных шин летом, сообщает издание «Коммерсант». По данным издания, МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Отмечается, что документ вступит в силу 1 марта следующего года. «Зимой водителям легковых автомобилей и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории транспортного средства. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Якутия, например, сможет продлить зимний сезон до октября—марта. Штрафом также будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах», — передает издание, ссылаясь на новую редакцию документа. В документе также указано, что водители остальных типов грузовиков и автобусов при отсутствии зимних шин должны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение сделают для водителей автобусов массой от 5 тонн. Ранее URA.RU публиковало список изменений для российских автомобилистов в этом году. В частности, водителей стали наказывать за отказ от техосмотра и неисправный автомобиль.