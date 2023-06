Банк Китая запретил россиянам переводить деньги на Запад

Bank of China запретил клиентам российских банков переводить юани на Запад

18 июня 2023 в 14:04

Перевод юаней возможен для россиян исключительно в банки- получатели группы Bank of China Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Bank of China с 13 июня запретил клиентам российских банков отправлять платежи в юанях в Евросоюз, США, Швейцарию и Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба «Юникредит-банка». Перевод платежей возможен только в банки-получатели группы Bank of China. «Бэнк оф Чайна» (Россия) не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран)», — говорится в сообщении . Отмечается, что юани можно переводить исключительно в банки-получатели, которые относятся к Bank of China. «Юникредит-банк» посоветовал отправлять платежи через счет ностро (корреспондентский счет кредитного учреждения, открытый в банке-корреспонденте, где отражаются взаимные платежи — прим. ред.). Он открыт в «АйСиБиСи-банке» (российская «дочка» Bank of China). Bank of China работает в России с 1993 года. Сумма активов дочернего предприятия в России на 1 февраля 2022 года составляла 65 млрд рублей. Банк является расчетной организацией для китайских компаний и госструктур.

