Банк Китая запретил россиянам переводить деньги на Запад

Bank of China запретил клиентам российских банков переводить юани на Запад
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Клипарт. Екатеринбург, валюта, юань
Перевод юаней возможен для россиян исключительно в банки- получатели группы Bank of China Фото:

Bank of China с 13 июня запретил клиентам российских банков отправлять платежи в юанях в Евросоюз, США, Швейцарию и Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба «Юникредит-банка». Перевод платежей возможен только в банки-получатели группы Bank of China.

«Бэнк оф Чайна» (Россия) не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран)», — говорится в сообщении. Отмечается, что юани можно переводить исключительно в банки-получатели, которые относятся к Bank of China.

«Юникредит-банк» посоветовал отправлять платежи через счет ностро (корреспондентский счет кредитного учреждения, открытый в банке-корреспонденте, где отражаются взаимные платежи — прим. ред.). Он открыт в «АйСиБиСи-банке» (российская «дочка» Bank of China).

Bank of China работает в России с 1993 года. Сумма активов дочернего предприятия в России на 1 февраля 2022 года составляла 65 млрд рублей. Банк является расчетной организацией для китайских компаний и госструктур.

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Bank of China с 13 июня запретил клиентам российских банков отправлять платежи в юанях в Евросоюз, США, Швейцарию и Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба «Юникредит-банка». Перевод платежей возможен только в банки-получатели группы Bank of China. «Бэнк оф Чайна» (Россия) не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран)», — говорится в сообщении. Отмечается, что юани можно переводить исключительно в банки-получатели, которые относятся к Bank of China. «Юникредит-банк» посоветовал отправлять платежи через счет ностро (корреспондентский счет кредитного учреждения, открытый в банке-корреспонденте, где отражаются взаимные платежи — прим. ред.). Он открыт в «АйСиБиСи-банке» (российская «дочка» Bank of China). Bank of China работает в России с 1993 года. Сумма активов дочернего предприятия в России на 1 февраля 2022 года составляла 65 млрд рублей. Банк является расчетной организацией для китайских компаний и госструктур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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