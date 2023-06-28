28 июня 2023

Американских пенсионеров вызвали на работу для производства ракет для Украины

Defense One: Raytheon вернула на работу пенсионеров для производства ракет Stinger
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Отставные инженеры будут помогать производить ракеты для ВСУ Фото:
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Американская военно-промышленная компания Raytheon вернула на работу отставных инженеров, чтобы те научили новых сотрудников изготовлению ракет Stinger. Об этом сообщил президент подразделения RTX Raytheon Уэс Кремер.

«Мы возвращали пенсионеров, которым за 70, чтобы научить наших новых сотрудников, как на самом деле построить Stinger. Мы вытаскиваем испытательное оборудование со складов и сдуваем с них паутину», — заявил Уэс Кремер, передает Defense One. Уточняется, что боеприпасы будут создаваться так же, как около 40 лет назад.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен предложил отправлять на Украину американских военных пенсионеров, чтобы те обслуживали военную технику. Причиной тому стали проблемы с ремонтом бронетехники украинскими солдатами, передает Pravda.Ru.

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Американская военно-промышленная компания Raytheon вернула на работу отставных инженеров, чтобы те научили новых сотрудников изготовлению ракет Stinger. Об этом сообщил президент подразделения RTX Raytheon Уэс Кремер. «Мы возвращали пенсионеров, которым за 70, чтобы научить наших новых сотрудников, как на самом деле построить Stinger. Мы вытаскиваем испытательное оборудование со складов и сдуваем с них паутину», — заявил Уэс Кремер, передает Defense One. Уточняется, что боеприпасы будут создаваться так же, как около 40 лет назад. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен предложил отправлять на Украину американских военных пенсионеров, чтобы те обслуживали военную технику. Причиной тому стали проблемы с ремонтом бронетехники украинскими солдатами, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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