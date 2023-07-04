Полковник авиации раскрыл, откуда летели беспилотники на Москву

Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской областей. Об этом заявил полковник авиации Виктор Алкснис.
«Возможна ситуация, когда БПЛА будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые коптеры, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области», — заявил Виктор Алкснис в разговоре с News.ru.
Он отметил, что атаки беспилотников по городам России могут участиться. Это связано с тем, что Украина получила новые беспилотники, способные преодолевать большие расстояния.
Утром 4 июля Украина попыталась атаковать Новую Москву беспилотниками. Всего было сбито пять дронов. Минобороны России отметили, что никто не пострадал. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково временно перенаправил всей рейсы на другие направления, передает RT.
Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской областей. Об этом заявил полковник авиации Виктор Алкснис. «Возможна ситуация, когда БПЛА будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые коптеры, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области», — заявил Виктор Алкснис в разговоре с News.ru. Он отметил, что атаки беспилотников по городам России могут участиться. Это связано с тем, что Украина получила новые беспилотники, способные преодолевать большие расстояния. Утром 4 июля Украина попыталась атаковать Новую Москву беспилотниками. Всего было сбито пять дронов. Минобороны России отметили, что никто не пострадал. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково временно перенаправил всей рейсы на другие направления, передает RT.