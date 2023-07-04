Полковник авиации раскрыл, откуда летели беспилотники на Москву

Полковник авиации Алкснис: беспилотники летели на Москву со стороны Харьковской или Черниговской областей

04 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Беспилотники были запущены с территорий Харьковской и Черниговской областей, предположил Виктор Алкснис Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской областей. Об этом заявил полковник авиации Виктор Алкснис. «Возможна ситуация, когда БПЛА будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые коптеры, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области», — заявил Виктор Алкснис в разговоре с News.ru . Новость по теме Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Новую Москву. Видео Он отметил, что атаки беспилотников по городам России могут участиться. Это связано с тем, что Украина получила новые беспилотники, способные преодолевать большие расстояния. Утром 4 июля Украина попыталась атаковать Новую Москву беспилотниками. Всего было сбито пять дронов. Минобороны России отметили, что никто не пострадал. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково временно перенаправил всей рейсы на другие направления, передает RT.

Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской областей. Об этом заявил полковник авиации Виктор Алкснис. «Возможна ситуация, когда БПЛА будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые коптеры, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области», — заявил Виктор Алкснис в разговоре с News.ru. Он отметил, что атаки беспилотников по городам России могут участиться. Это связано с тем, что Украина получила новые беспилотники, способные преодолевать большие расстояния. Утром 4 июля Украина попыталась атаковать Новую Москву беспилотниками. Всего было сбито пять дронов. Минобороны России отметили, что никто не пострадал. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково временно перенаправил всей рейсы на другие направления, передает RT.