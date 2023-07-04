Полковник авиации раскрыл, откуда летели беспилотники на Москву

Полковник авиации Алкснис: беспилотники летели на Москву со стороны Харьковской или Черниговской областей
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, пульт, stock,  дрон
Беспилотники были запущены с территорий Харьковской и Черниговской областей, предположил Виктор Алкснис Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской областей. Об этом заявил полковник авиации Виктор Алкснис.

«Возможна ситуация, когда БПЛА будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые коптеры, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области», — заявил Виктор Алкснис в разговоре с News.ru.

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Он отметил, что атаки беспилотников по городам России могут участиться. Это связано с тем, что Украина получила новые беспилотники, способные преодолевать большие расстояния.

Утром 4 июля Украина попыталась атаковать Новую Москву беспилотниками. Всего было сбито пять дронов. Минобороны России отметили, что никто не пострадал. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково временно перенаправил всей рейсы на другие направления, передает RT.

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Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской областей. Об этом заявил полковник авиации Виктор Алкснис. «Возможна ситуация, когда БПЛА будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые коптеры, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области», — заявил Виктор Алкснис в разговоре с News.ru. Он отметил, что атаки беспилотников по городам России могут участиться. Это связано с тем, что Украина получила новые беспилотники, способные преодолевать большие расстояния. Утром 4 июля Украина попыталась атаковать Новую Москву беспилотниками. Всего было сбито пять дронов. Минобороны России отметили, что никто не пострадал. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково временно перенаправил всей рейсы на другие направления, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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