В Кремле заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

05 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Оснований для продления зерновой сделки не усматривается, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обещанная России часть условий для продления зерновой сделки не выполнена. РФ не видит оснований для ее продления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «И остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей стороны. До сих пор эта часть не выполнена. Оснований сейчас особо не усматривается для продления этой сделки», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. Однако пресс-секретарь уточнил, что официальное решение по зерновой сделке будет обнародовано своевременно. Ранее власти Украины сообщили, что не собираются уступать России ради продления зерновой сделки. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что РФ якобы должна четко придерживаться своих обязательств. Сообщалось, что переговоры РФ и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Источник РИА Новости добавил, что эти переговоры во многом определят будущее механизма.

Обещанная России часть условий для продления зерновой сделки не выполнена. РФ не видит оснований для ее продления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «И остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей стороны. До сих пор эта часть не выполнена. Оснований сейчас особо не усматривается для продления этой сделки», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. Однако пресс-секретарь уточнил, что официальное решение по зерновой сделке будет обнародовано своевременно. Ранее власти Украины сообщили, что не собираются уступать России ради продления зерновой сделки. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что РФ якобы должна четко придерживаться своих обязательств. Сообщалось, что переговоры РФ и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Источник РИА Новости добавил, что эти переговоры во многом определят будущее механизма.