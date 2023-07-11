Советник Байдена заявил о беспомощности Украины без кассетных бомб

Украина не сможет провести наступательные действия без кассетных боеприпасов. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Вильнюсе. По его словам, у ВСУ нет оружия для обороны своих войск.
«При отсутствии предоставления кассетных боеприпасов… у Украины не будет достаточно артиллерии не только для совершения контрнаступления, но, возможно, и для обороны позиций в целом», — заявил Салливан. Его слова передает РИА Новости.
Ранее в Белом доме сообщили, что США намерена передать кассетные бомбы Украине. Политолог Алексей Ярошенко заявил, что передача кассетных боеприпасов ВСУ является отчаянным шагом со стороны США, передает телеканал 360.
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