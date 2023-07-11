Советник Байдена заявил о беспомощности Украины без кассетных бомб

Джейк Салливан: Украина беспомощна в наступлении без кассетных боеприпасов
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Джейк Салливан отметил, что Украине не сможет начать контрнаступление без кассетных боеприпасов Фото:
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Украина не сможет провести наступательные действия без кассетных боеприпасов. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Вильнюсе. По его словам, у ВСУ нет оружия для обороны своих войск.

«При отсутствии предоставления кассетных боеприпасов… у Украины не будет достаточно артиллерии не только для совершения контрнаступления, но, возможно, и для обороны позиций в целом», — заявил Салливан. Его слова передает РИА Новости.

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Ранее в Белом доме сообщили, что США намерена передать кассетные бомбы Украине. Политолог Алексей Ярошенко заявил, что передача кассетных боеприпасов ВСУ является отчаянным шагом со стороны США, передает телеканал 360.

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Украина не сможет провести наступательные действия без кассетных боеприпасов. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Вильнюсе. По его словам, у ВСУ нет оружия для обороны своих войск. «При отсутствии предоставления кассетных боеприпасов… у Украины не будет достаточно артиллерии не только для совершения контрнаступления, но, возможно, и для обороны позиций в целом», — заявил Салливан. Его слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме сообщили, что США намерена передать кассетные бомбы Украине. Политолог Алексей Ярошенко заявил, что передача кассетных боеприпасов ВСУ является отчаянным шагом со стороны США, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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