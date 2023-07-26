Во время бомбардировки Украины разрушили аэродромы ВСУ

26 июля 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

В результате ракетных ударов были уничтожены украинские военные аэродромы Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате прилетов крылатых ракет по военным объектам Украины были разрушены аэродромы ВСУ. Об этом написали в ряде telegram-каналов. В результате ударов была разрушена авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области. «Оттуда вылетали фронтовые бомбардировщики Су-24М, в начале недели наносившие удары крылатыми ракетами Storm Shadow», — написал у себя в Telegram председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Прилет подтвердил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он заявил о трех сериях взрывов в Староконстантинове. Также сообщалось об ударе по аэродрому Озерное в Житомирской области, заявили в издании «Украина.ру». В СМИ также подчеркнули, что в этот момент Киев нанес очередной удар по Донецку. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Рогов заявил, что с российских бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины были выпущены крылатые ракеты. Позже украинские СМИ начали писать о приближающихся к регионам страны снарядах. По данным, telegram-каналов, ракеты были замечены в небе над Винницкой, Николаевской, Одесской, Львовской. Тернопольской и Хмельницкой областей.

В результате прилетов крылатых ракет по военным объектам Украины были разрушены аэродромы ВСУ. Об этом написали в ряде telegram-каналов. В результате ударов была разрушена авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области. «Оттуда вылетали фронтовые бомбардировщики Су-24М, в начале недели наносившие удары крылатыми ракетами Storm Shadow», — написал у себя в Telegram председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Прилет подтвердил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он заявил о трех сериях взрывов в Староконстантинове. Также сообщалось об ударе по аэродрому Озерное в Житомирской области, заявили в издании «Украина.ру». В СМИ также подчеркнули, что в этот момент Киев нанес очередной удар по Донецку. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Рогов заявил, что с российских бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины были выпущены крылатые ракеты. Позже украинские СМИ начали писать о приближающихся к регионам страны снарядах. По данным, telegram-каналов, ракеты были замечены в небе над Винницкой, Николаевской, Одесской, Львовской. Тернопольской и Хмельницкой областей.