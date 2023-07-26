26 июля 2023

Во время бомбардировки Украины разрушили аэродромы ВСУ

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
В результате ракетных ударов были уничтожены украинские военные аэродромы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате прилетов крылатых ракет по военным объектам Украины были разрушены аэродромы ВСУ. Об этом написали в ряде telegram-каналов.

В результате ударов была разрушена авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области. «Оттуда вылетали фронтовые бомбардировщики Су-24М, в начале недели наносившие удары крылатыми ракетами Storm Shadow», — написал у себя в Telegram председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Прилет подтвердил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он заявил о трех сериях взрывов в Староконстантинове.

Также сообщалось об ударе по аэродрому Озерное в Житомирской области, заявили в издании «Украина.ру». В СМИ также подчеркнули, что в этот момент Киев нанес очередной удар по Донецку.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее Рогов заявил, что с российских бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины были выпущены крылатые ракеты. Позже украинские СМИ начали писать о приближающихся к регионам страны снарядах. По данным, telegram-каналов, ракеты были замечены в небе над Винницкой, Николаевской, Одесской, Львовской. Тернопольской и Хмельницкой областей.

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В результате прилетов крылатых ракет по военным объектам Украины были разрушены аэродромы ВСУ. Об этом написали в ряде telegram-каналов. В результате ударов была разрушена авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области. «Оттуда вылетали фронтовые бомбардировщики Су-24М, в начале недели наносившие удары крылатыми ракетами Storm Shadow», — написал у себя в Telegram председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Прилет подтвердил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он заявил о трех сериях взрывов в Староконстантинове. Также сообщалось об ударе по аэродрому Озерное в Житомирской области, заявили в издании «Украина.ру». В СМИ также подчеркнули, что в этот момент Киев нанес очередной удар по Донецку. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Рогов заявил, что с российских бомбардировщиков Ту-95МС по территории Украины были выпущены крылатые ракеты. Позже украинские СМИ начали писать о приближающихся к регионам страны снарядах. По данным, telegram-каналов, ракеты были замечены в небе над Винницкой, Николаевской, Одесской, Львовской. Тернопольской и Хмельницкой областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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