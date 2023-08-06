Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена

Дональд Трамп при вступлении в должность президента США начнет дело против Джо Байдена Фото: Official White House / Shealah Craighead

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы американской администрации пообещал начать расследование по всем возможным правонарушениям действующего лидера Штатов Джо Байдена и его семьи. Об этом он заявил на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

«В первый же день на посту президента США я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить все заявления Байдена. Также попрошу рассмотреть все бесчестные поступки, в том числе получения взяток от Китая и других стран, которые пошли в карманы преступной семьи Байдена», — сказал Трамп в эфире youtube-канала RSBN .

Против самого Трампа заведено 37 уголовных дел. Его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года. Сам он свою вину не признает.

Выборы на пост президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден заявлял, что будет добиваться переизбрания. Позднее Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку.