Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена

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Дональд Трамп при вступлении в должность президента США начнет дело против Джо Байдена Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы американской администрации пообещал начать расследование по всем возможным правонарушениям действующего лидера Штатов Джо Байдена и его семьи. Об этом он заявил на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

«В первый же день на посту президента США я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить все заявления Байдена. Также попрошу рассмотреть все бесчестные поступки, в том числе получения взяток от Китая и других стран, которые пошли в карманы преступной семьи Байдена», — сказал Трамп в эфире youtube-канала RSBN.

Против самого Трампа заведено 37 уголовных дел. Его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года. Сам он свою вину не признает.

Выборы на пост президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден заявлял, что будет добиваться переизбрания. Позднее Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку.

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Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы американской администрации пообещал начать расследование по всем возможным правонарушениям действующего лидера Штатов Джо Байдена и его семьи. Об этом он заявил на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина. «В первый же день на посту президента США я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить все заявления Байдена. Также попрошу рассмотреть все бесчестные поступки, в том числе получения взяток от Китая и других стран, которые пошли в карманы преступной семьи Байдена», — сказал Трамп в эфире youtube-канала RSBN. Против самого Трампа заведено 37 уголовных дел. Его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года. Сам он свою вину не признает. Выборы на пост президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден заявлял, что будет добиваться переизбрания. Позднее Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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