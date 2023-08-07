Бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, не хотят участвовать в наступлении

07 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ не хотят участвовать в наступлении после обучения в Британии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, отказываются участвовать в наступлении ВСУ. Об этом заявил пленный боец армии Украины. «У них и форма лучше, и учат по западным манерам. <…> Они пошли на эвакуацию раненых. <…> Их заставляли, чтобы они пошли, а они сказали: „Нет. Мы не пойдем“», — рассказал военнопленный, передает РИА Новости. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские бойцы отказываются идти в новые атаки из-за провалов в наступлении, передает MK.RU . Также офицер запаса польской армии Петр Павелка говорил, что военные ВСУ безразлично относятся к обучению в Польше. По его словам, они были призваны насильно, и им все равно, где они окажутся после военных учений.

Украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, отказываются участвовать в наступлении ВСУ. Об этом заявил пленный боец армии Украины. «У них и форма лучше, и учат по западным манерам. <…> Они пошли на эвакуацию раненых. <…> Их заставляли, чтобы они пошли, а они сказали: „Нет. Мы не пойдем“», — рассказал военнопленный, передает РИА Новости. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские бойцы отказываются идти в новые атаки из-за провалов в наступлении, передает MK.RU. Также офицер запаса польской армии Петр Павелка говорил, что военные ВСУ безразлично относятся к обучению в Польше. По его словам, они были призваны насильно, и им все равно, где они окажутся после военных учений.