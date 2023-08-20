20 августа 2023

Стали известны подробности обнаружения тела ребенка в московском ТЦ

Прокуратура Москвы: ребенок, найденный в московском ТЦ, был сильно не доношен
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура установила личность матери мертвого младенца Фото:

Младенец, которого нашли мертвым в туалете московского торгового центра, оказался недоношенным. Личность матери также установлена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Ребенок недоношен. Предварительно плод соответствует 10-12 неделям беременности. Установлена личность матери. 27-летняя женщина находится в медицинском учреждении», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Труп новорожденного нашли в туалете ТЦ на Свободном проспекте. Тело заметили посетители торгового комплекса. Причина смерти будет установлена по результату судмедэкспертизы.

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Младенец, которого нашли мертвым в туалете московского торгового центра, оказался недоношенным. Личность матери также установлена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. «Ребенок недоношен. Предварительно плод соответствует 10-12 неделям беременности. Установлена личность матери. 27-летняя женщина находится в медицинском учреждении», — сообщили в telegram-канале ведомства. Труп новорожденного нашли в туалете ТЦ на Свободном проспекте. Тело заметили посетители торгового комплекса. Причина смерти будет установлена по результату судмедэкспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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