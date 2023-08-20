Стали известны подробности обнаружения тела ребенка в московском ТЦ

Прокуратура установила личность матери мертвого младенца
Младенец, которого нашли мертвым в туалете московского торгового центра, оказался недоношенным. Личность матери также установлена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Ребенок недоношен. Предварительно плод соответствует 10-12 неделям беременности. Установлена личность матери. 27-летняя женщина находится в медицинском учреждении», —
Труп новорожденного нашли в туалете ТЦ на Свободном проспекте. Тело заметили посетители торгового комплекса. Причина смерти будет установлена по результату судмедэкспертизы.
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