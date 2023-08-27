27 августа 2023

Kauppalehti: рыба в Финляндии сильно подорожала из-за санкций против России

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, морепродукты, замороженная рыба, опт, розница, оптовая
В Финляндии цены на замороженную рыбу выросли на 18% Фото:

Одним из самых подорожавших продуктов в Финляндии в этом июле стала замороженная рыба. Большинство поставок шли из России, а главной причиной роста цен являются санкции против Москвы, заявил генеральный директор компании Kalatukku E. Eriksson Микко Пойколайнен.

«Последствия украинского конфликта отразились на цене на замороженную рыбу. С июля 2022 года ее стоимость выросла аж на 18 процентов, главной причиной чему послужили санкции против России. Ранее большая часть сайды и трески привозилась в Финляндию из России, но теперь их пришлось заменить поставками из США», — приводит издание Kauppalehti слова Пойколайнена.

По словам гендиректора, за прошедший год инфляция сильно сказалась на рыбном бизнесе. На топливо и оборудование возросли цены, как и расходы на персонал. «В Финском заливе достаточно салаки, но это дешевая рыба, и ее, порой, экономически невыгодно добывать», — отметил Пойколайнен.

О росте цен на продукты предупреждают и россиян. В ближайшее время они поднимутся на 10-20%, заявил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. По его мнению, государство не должно вмешиваться, так как это приведет к еще большему удорожанию товаров.

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Одним из самых подорожавших продуктов в Финляндии в этом июле стала замороженная рыба. Большинство поставок шли из России, а главной причиной роста цен являются санкции против Москвы, заявил генеральный директор компании Kalatukku E. Eriksson Микко Пойколайнен. «Последствия украинского конфликта отразились на цене на замороженную рыбу. С июля 2022 года ее стоимость выросла аж на 18 процентов, главной причиной чему послужили санкции против России. Ранее большая часть сайды и трески привозилась в Финляндию из России, но теперь их пришлось заменить поставками из США», — приводит издание Kauppalehti слова Пойколайнена. По словам гендиректора, за прошедший год инфляция сильно сказалась на рыбном бизнесе. На топливо и оборудование возросли цены, как и расходы на персонал. «В Финском заливе достаточно салаки, но это дешевая рыба, и ее, порой, экономически невыгодно добывать», — отметил Пойколайнен. О росте цен на продукты предупреждают и россиян. В ближайшее время они поднимутся на 10-20%, заявил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. По его мнению, государство не должно вмешиваться, так как это приведет к еще большему удорожанию товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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